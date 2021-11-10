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Сторонники Саакашвили вытерли ноги о российский флаг

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Поддерживающие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили осквернили российский флаг во время проведении акции за освобождение политика из тюрьмы. Этот момент попал в трансляцию грузинских телеканалов 10 ноября.

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Как следует из видео, на российском триколоре во время митинга стояли пять-шесть человек. Одна из участниц акции вытерла ноги о флаг. Митингующие выкрикивали антироссийские лозунги и обвиняли Москву в причастности к задержанию Саакашвили.

Суд над Саакашвили по делу о разгоне акции 2007 года и погроме телекомпании «Имеди» проходит в Тбилисском городском суде. Рядом со зданием и собрались митингующие в поддержку политика. Пока неизвестно, будет ли обвиняемый присутствовать на судебном процессе онлайн.

На акциях в поддержку экс-президента Грузии уже задержали 46 человек. Их главным требованиям должен был стать перевод Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, в гражданскую больницу. Ранее политика доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани в связи с ухудшением здоровья.

Сторонники Саакашвили ночь на 9 ноября провели у Дома правительства в Тбилиси. На месте дежурила полиция. Кроме того, 8 ноября оппозиционная партия «Единое национальное движение» провела на площади Свободы в Тбилиси митинг в поддержку экс-президента.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

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