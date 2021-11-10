В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19

Решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России не принималось. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не предпринималось», — сказал он, комментируя слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19.

10 ноября Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок. Он также выразил мнение, что пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

В ответ на заявление директора Центра имени Гамалеи председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что подобное предложение не нарушает конституционные права российских граждан. Вместе с тем он подчеркнул, что реализация инициативы требует принятия соответствующего федерального закона.

Как заявил «Известиям» академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский, вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса и внесении прививки в соответствующий календарь пока является скорее риторическим и его еще только предстоит изучить. Он также пояснил, что в календаре прививок расписано, в каком возрасте и кому нужно делать вакцины. По словам эксперта, пока свойства всех вакцин от коронавируса до конца не изучены, говорить о включении их в перечень прививок рано.

Ранее, 9 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 млн россиян. По его словам, за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации — в период с 28 октября по 7 ноября прививку сделали 3,7 млн граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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