В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское соглашение по климату, его подписали 195 стран, включая Россию. Основная цель заключается в сдерживании прироста глобальной средней температуры ниже 2 °C и по возможности ограничении его на уровне 1,5 °C. Достигнуть этой цели предполагается путем снижения уровня выбросов парниковых газов, в частности двуокиси углерода. Соглашение устанавливает, что каждая страна-участница должна подготовить, сообщать и поддерживать определяемые на национальном уровне вклады, направленные на достижение целей Парижского соглашения. Вклады — это набор мероприятий с указанием целевых показателей, например, по снижению объема выбросов.

Все мероприятия можно разделить на пять основных направлений:

увеличение доли электроэнергии, генерируемой с использованием возобновляемых источников энергии и сокращение потребления ископаемых видов топлива;

переход на углеродно-нейтральное топливо (водород);

повышение энергетической эффективности зданий, производств, транспорта и т.д.;

развитие экономики замкнутого цикла, предполагающей использование отходов, возникающих в процессе производства;

воспроизводство лесов и эффективное управление лесными ресурсами.

136 стран из числа подписантов Парижского соглашения установили сроки по достижению углеродной нейтральности. Большая часть из них планирует достичь этой цели к 2050 году (включая страны ЕС, США). Россия, наряду с Китаем, Бразилией и Украиной указали 2060 год. Самый длительный срок установлен Индией — к 2070 г.

Крупные компании также объявляют сроки достижения углеродной нейтральности. Среди российских к ним относятся En+ Group, Татнефть, Х5 Retail Group, S7 Airlines и Лукойл. Они планируют справиться к 2050 году. Раскрытие компаниями отчетности, связанной с климатической повесткой, пока еще осуществляется на добровольной основе, но уже сейчас прослеживаются сигналы о том, что в краткосрочной перспективе такая мера может стать обязательной. С 6 апреля 2022 года крупные компании Великобритании должны будут раскрывать эту информацию. С 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий.

Где мы находимся сейчас? Объем выбросов парниковых газов, формируемых Россией, составляет 2119 млн тонн эквивалента углекислого газа в год. По данному показателю мы занимаем 4-е место, уступая Китаю (11705 млн тонн), США (5794 млн тонн) и Индии (3346 млн тонн). По уровню выбросов на душу населения Россия занимает 35-е место (13,79 тонн), расположившись между Новой Зеландией (14,4 тонны) и Парагваем (13,7 тонн). Согласно целевому сценарию Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, к 2030-му совокупный объем выбросов парниковых газов в России должен составить 2212 млн тонн в год, а к 2050 г. снизиться до 1830 млн тонн.

Рост объемов электроэнергии, генерируемой с использованием возобновляемых источников, остается одним из ключевых направлений по достижению углеродной нейтральности. Согласно оценкам Международного энергетического агентства, чтобы добиться этой цели к 2050 году, доля такой электроэнергии должна достигнуть 88%. Сегодня это значение составляет 28% от совокупного объема генерируемой в мире электроэнергии, в России — 20%. Для сравнения, такая же доля характерна для США и Индии.

Какие шаги предпринимаются уже сейчас? С 2020 года в России запущен эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Участниками пилота пока выступают 12 крупных промышленных центров, включая Красноярск, Магнитогорск, Норильск и другие. Квоты устанавливаются для промышленных предприятий, социальной и транспортной инфраструктуры. Организации самостоятельно разрабатывают меры, направленные на снижение выбросов, устанавливают сроки реализации этих планов. К концу 2024 года планируется реализовать более 200 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, экологический эффект которых должен привести к снижению совокупного объема выбросов на 1501 тыс. тонн.

В Сахалинской области тестируют первую в России региональную систему международной торговли углеродными единицами. Благодаря пилотному проекту, к 2025 году область должна выйти на полную углеродную нейтральность.

Что дальше? Следующим важным шагом видится необходимость формирования механизма контроля за соблюдением представленных странами мер для обеспечения целей Парижского соглашения на международном уровне, а также создания условий для развивающихся и наименее развитых стран для достижения своих определяемых на национальном уровне вкладов.

Вместе с тем, представляется целесообразным сформировать скоординированную позицию по вопросам достижения целей Парижского соглашения на уровне стран ЕАЭС, чтобы выступать единым блоком или со схожей позицией на площадке ООН по вопросам климата, продвигая региональные интересы. Национальные модели по декарбонизации экономик стран Союза в настоящее время значительно отличаются друг от друга.

Автор — руководитель Центра экономической интеграции ИРИП ВАВТ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора