Специалист рассказал об ошибке при зарядке смартфона

Пользователи смартфонов сокращают ресурс аккумулятора, когда оставляют телефон заряжаться на всю ночь и не отключают его от сети после достижения 100% заряда. Об этом рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Шульте отметил, что лучшее время для зарядки гаджета — утро, так как телефон не будет подключен длительное время уже после достижения 100% емкости батареи. Также Шульте в разговоре с сайтом Business Insider добавил, что телефон разряжается медленнее при уровне заряда 30–50%

Кроме того, Шульте отметил, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, то есть они имеют ограниченный срок службы, который можно продлить, если бережно обращаться со смартфоном.

До этого, 9 октября, эксперты в телекоммуникационной отрасли рассказали, что неработающие смартфоны нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, для их утилизации существуют отдельные пункты сбора.

Представитель ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Антон Гуськов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством РФ выбрасывать электронику и бытовую технику в общий контейнер с обыкновенными отходами запрещено.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин рассказал, что гаджет можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, в организацию, занимающуюся скупкой бытовой техники, или частным лицам. В случае если телефон исправен, Верещагин предложил подарить гаджет знакомому или отнести в благотворительную организацию.