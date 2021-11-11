Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину
Мир
Россиянин Жуков получил в США 10 лет по делу об электронном мошенничестве
Общество
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС
Мир
S7 назвала время вылета рейса с застрявшими в Хургаде россиянами
Мир
СМИ назвали дату виртуальной встречи Байдена и Си Цзиньпина
Мир
Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии
Общество
Эксперт допустил введение QR-кодов для граждан с антителами к COVID-19
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

Специалист рассказал об ошибке при зарядке смартфона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи смартфонов сокращают ресурс аккумулятора, когда оставляют телефон заряжаться на всю ночь и не отключают его от сети после достижения 100% заряда. Об этом рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Дело — труба: врачи рассказали об опасности смартфонов
Излучение мобильных телефонов поглощается тканями человека

Шульте отметил, что лучшее время для зарядки гаджета — утро, так как телефон не будет подключен длительное время уже после достижения 100% емкости батареи. Также Шульте в разговоре с сайтом Business Insider добавил, что телефон разряжается медленнее при уровне заряда 30–50%

Кроме того, Шульте отметил, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, то есть они имеют ограниченный срок службы, который можно продлить, если бережно обращаться со смартфоном.

До этого, 9 октября, эксперты в телекоммуникационной отрасли рассказали, что неработающие смартфоны нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, для их утилизации существуют отдельные пункты сбора.

Представитель ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Антон Гуськов напомнил, что в соответствии с действующим законодательством РФ выбрасывать электронику и бытовую технику в общий контейнер с обыкновенными отходами запрещено.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин рассказал, что гаджет можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр, в организацию, занимающуюся скупкой бытовой техники, или частным лицам. В случае если телефон исправен, Верещагин предложил подарить гаджет знакомому или отнести в благотворительную организацию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021