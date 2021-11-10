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Разрешенную скорость на Бульварном кольце в Москве снизят до 50 км/ч

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На четырех центральных улицах Москвы снизят максимально разрешенную скорость до 50 км/ч. Об этом 10 ноября сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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«50 км/ч — такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение не повлечет за собой появления дополнительных пробок, так как средняя скорость в центре Москвы днем не превышает 30–40 км/ч.

Отмечается, что благодаря снижению скоростного режима автотранспорт станет меньше шуметь, а количество выхлопов в атмосферу сократится.

Ранее максимально разрешенная скорость на указанных улицах доходила до 60 км/ч.

Ранее в ноябре максимальную скорость движения автомобилей до 30 км/ч уменьшили на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Никитский улице и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.

В мае столичная Госавтоинспекция поддержала ограничение скорости на некоторых улицах Москвы в 30 км/ч. В ГИБДД подчеркивали, что в первую очередь ограничение скорости необходимо для защиты детей, которые являются наиболее уязвимой категорией пешеходов.

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