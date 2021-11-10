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Порядка 7 млн рублей потратят на таблички для нижегородского метро

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В метро Нижнего Новгорода в ближайшее время обновят таблички, наклейки и указатели. Городские власти готовы потратить на это более 7 млн рублей, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МП «Нижегородское метро». Таблички будут менять на станциях Буревестник, Бурнаковская, Канавинская, Чкаловская, Ленинская, Заречная, Двигатель Революции, Пролетарская, Автозаводская, Комсомольская и Кировская.

Один подрядчик должен изготовить и повесить таблички из клик-профиля и пластиковые таблички пассажирской навигации. Это различные знаки, плакаты со схемами выходов и т.д. На эти цели будет потрачено около 2 млн рублей.

Другой подрядчик займется изготовлением и развешиванием наклеек и настенных стикеров в подземке. За эти работы ему готовы заплатить более 914 тыс. рублей.

Планируется заменить и световые указатели на платформах станций, вывески для окон касс, указатели «Вход в метро». Это обойдется в 4,3 млн рублей, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода выделили 35 млрд рублей на продление Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная».

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