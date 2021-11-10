Доходный дом Чубакова в Петербурге отреставрируют после пожара

В Санкт-Петербурге доходный дом Чубакова, в котором в октябре произошел пожар, ждет масштабная реставрация. Проект работ был одобрен Центром государственной экспертизы.

В обгоревшем объекте культурного наследия на Васильевском острове планируют отремонтировать, а затем отреставрировать все фасады. За почти 115 лет, которые прошли со дня его постройки, здание сохранило свою конфигурацию и габариты исторического участка. В 2001 году дом Чубакова был включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Как напоминает телеканал «78», 9 октября на набережной реки Карповки загорелся бывший доходный дом Чубакова 1911–1912 годов постройки.

Порядка 4,5 млрд рублей выделят в Санкт-Петербурге на программу реставрации домов-памятников. Первые 25 зданий начнут восстанавливать в 2022 году. Всего в течение 10 лет, а именно на такой срок рассчитана программа, планируется отреставрировать 255 исторических зданий. На 65 объектов заказана проектная документация. В Петербурге 22 165 многоквартирных домов включены в программу капремонта. Из них 1900 — это дома-памятники.