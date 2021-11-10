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В Киеве зафиксирован суточный максимум смертности от COVID-19

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За прошедшие сутки в Киеве умерли 73 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает «112 Украина».

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За 24 часа в столице Украины выявили 1740 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в Киеве достигло 272 768.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские медики появятся в перечне профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшие 24 часа в России от осложнений при COVID-19 скончались 1239 человек, это суточный максимум с начала распространения коронавируса в стране, пишет Pravda.Ru.

Накануне от последствий заболевания умерли 1211 человек.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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