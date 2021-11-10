Беженцам на границе Белоруссии и Польши начали поставлять продукты

Нелегальным мигрантам, которые пытаются проникнуть из Белоруссии в Польшу, начали привозить продукты. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

Так, среди продуктов, привезенных беженцам, есть молоко, колбаса, хлеб и тушенка.

В палаточном лагере беженцев стоит сильный дым от костров, с помощью которых мигранты пытаются согреться.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. В ходе разговора политики выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Кроме того, 10 ноября, был введен в силу режим чрезвычайного положения на границе Литвы с Белоруссией.

Режим ЧС введен сроком на один месяц на фоне обострения ситуации с нелегальной миграцией и будет действовать в районе вдоль всего участка белорусско-литовской границы и в 5 км от нее, а также на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

В тот же день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла в границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.