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В МИД заявили о возможном продлении срока пребывания иностранцев в РФ

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Срок пребывания иностранцев в РФ по единой электронной визе может быть увеличен с 16 до 30 дней. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил заместитель начальника отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.

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«Эта возможность может обсуждаться тогда, когда у нас будет достаточный опыт и необходимые данные по правоприменительной практике этой визы. Если никаких не будет препятствий, никто не собирается ограничиваться 16 днями. И, как я уже говорил, изначально виза в форме электронного документа была всего лишь с разрешенным сроком пребывания восемь дней», — заявил Горбатюк.

Он также рассказал, что порядка 8,5% иностранцев получили многократные туристические визы для въезда в РФ с момента их введения.

Порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре 2020 года. Особенностью этой категории является облегченная процедура получения — для нее не требуются приглашения, брони в отеле или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Ранее в этот день глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что Россия может облегчить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной от COVID-19. Руководитель ассоциации отметил, что окончательные предложения будут представлены уже в декабре, а запустить организованный вакцинный туризм можно будет с января 2022 года.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что выдача электронных виз в Россию иностранцам должна осуществляться дистанционно за четыре дня.

Тогда он отметил, что Россию можно назвать гостеприимной и радушной страной, открытой для «всех друзей». Путин заверил, что при появлении возможности будет возобновлен туризм из-за рубежа.

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