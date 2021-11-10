Гериатр оценила роль уровня антител для показаний к ревакцинации

Уровень антител к коронавирусу не является показанием к ревакцинации или отказу от нее. Об этом 10 ноября сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня», — сказала специалист на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».

Как напомнила Ткачева, ревакцинироваться надо через полгода после первой вакцинации или через полгода после перенесенного COVID-19.

Ни в одной стране мира уровень антител не стал основанием для отказа от вакцинации или для решения в ее проведении.

Ревакцинация нужна и молодым, и пожилым людям через полгода, подчеркнула врач.

Ранее в среду генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков рассказал, что большое количество антител к коронавирусу фиксируется в крови через некоторое время после вакцинации или перенесенного COVID-19. По его словам, после вакцинации или после излечения от коронавируса уровень антител падает, а затем может резко вырасти.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

8 ноября академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от штамма «Дельта» способны защищать 300 международных единиц антител. 500 единиц и больше идеально подходят для защиты от коронавируса, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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