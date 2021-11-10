Прямой эфир
Мир
Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе
Туризм
В МИД заявили о возможном продлении срока пребывания иностранцев в РФ
Мир
В Польше призвали ввести санкции против РФ из-за кризиса на границе
Мир
Суд ЕС поддержал решение оштрафовать Google на 2,4 млрд евро
Общество
В горах Крыма выпал первый снег
Общество
В Кремле исключили продление системы QR-кодов после пандемии
Культура
NFT-скульптура самого дорогого цифрового художника в мире продана за $29 млн
Общество
Запись детей в кружки и секции будет доступна на госуслугах
Общество
В России заработал профориентационный сервис для школьников
Общество
Главной новогодней елкой России станет ель из подмосковного Щелкова

Гериатр оценила роль уровня антител для показаний к ревакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень антител к коронавирусу не является показанием к ревакцинации или отказу от нее. Об этом 10 ноября сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

«У нас все-таки есть четкие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах тех, которые мы имеем сегодня», — сказала специалист на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».

Как напомнила Ткачева, ревакцинироваться надо через полгода после первой вакцинации или через полгода после перенесенного COVID-19.

Ни в одной стране мира уровень антител не стал основанием для отказа от вакцинации или для решения в ее проведении.

Ревакцинация нужна и молодым, и пожилым людям через полгода, подчеркнула врач.

Ранее в среду генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков рассказал, что большое количество антител к коронавирусу фиксируется в крови через некоторое время после вакцинации или перенесенного COVID-19. По его словам, после вакцинации или после излечения от коронавируса уровень антител падает, а затем может резко вырасти.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

8 ноября академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от штамма «Дельта» способны защищать 300 международных единиц антител. 500 единиц и больше идеально подходят для защиты от коронавируса, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021