В Грузии отменили организованный для ВМС США концерт

В Грузии отменили концерт, организованный по случаю прибытия военных Военно-морских сил США, покинувших порт Батуми. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил местный житель.

Причиной отмены, возможно, стал шторм. По словам горожан, для американских военных была подготовлена программа с танцами и музыкой.

«Мы ждали концерт, но, к сожалению, из-за непогоды и шторма его отменили. Вообще хорошо, что американцы сюда приезжают. Они наши партнеры», — рассказал РЕН ТВ житель Батуми.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что корабли ВМС США Mount Whitney и Porter покинули порт Батуми, не дождавшись праздника, который для них приготовили местные жители. При этом корабли должны были уплыть только вечером, после торжества.

Корабли ВМС США прибыли в Батуми 8 ноября. В порт корабли США заходили под национальный американский гимн. Жители Грузии флагман и эсминец встречали лезгинкой и торжественной программой.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 9 ноября заявил, что страна готова оказывать помощь НАТО в вопросах обеспечения безопасности на территории Черного моря. По словам премьера, визит кораблей Mount Whitney и Porter означают усиление стратегических отношений между Грузией и Соединенными Штатами.