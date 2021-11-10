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Матвиенко заявила о планах СФ поддержать проект о системе публичной власти

Матвиенко: СФ поддержит законопроект о системе публичной власти
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Совет Федерации поддержит законопроект о единой системе публичной власти. Об этом в среду, 10 ноября, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Главное — донастроить систему управления в стране. Уверена, что в Совфеде его поддержат. <…> Закон очень полезный и нужный, мы с Госдумой работаем с «нулевого» чтения, идет активное обсуждение в обществе», — рассказала Матвиенко журналистам, отметив, что СФ заинтересован в принятии закона.

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Парламентарий подчеркнула, что сенаторы готовят поправки ко II чтению закона, чтобы сделать его более понятным и «юридически корректным».

Днем ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, он был дополнен замечаниями, которые будут обсуждаться и учитываться во II чтении документа в Госдуме.

В тот же день нижняя палата парламента приняла в I чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет.

Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Клишас 27 сентября. Они отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, в дальнейшем следует прийти к единообразию.

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