Матвиенко заявила о планах СФ поддержать проект о системе публичной власти

Совет Федерации поддержит законопроект о единой системе публичной власти. Об этом в среду, 10 ноября, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Главное — донастроить систему управления в стране. Уверена, что в Совфеде его поддержат. <…> Закон очень полезный и нужный, мы с Госдумой работаем с «нулевого» чтения, идет активное обсуждение в обществе», — рассказала Матвиенко журналистам, отметив, что СФ заинтересован в принятии закона.

Парламентарий подчеркнула, что сенаторы готовят поправки ко II чтению закона, чтобы сделать его более понятным и «юридически корректным».

Днем ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, он был дополнен замечаниями, которые будут обсуждаться и учитываться во II чтении документа в Госдуме.

В тот же день нижняя палата парламента приняла в I чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет.

Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Клишас 27 сентября. Они отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, в дальнейшем следует прийти к единообразию.