Задержанным ФСБ за шпионаж в пользу СБУ жителем Ялты оказался бывший мэр Симеиза Ломенко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 10 ноября опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты, который, по данным следствия, работал на Службу безопасности Украины (СБУ).

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ вошли в квартиру к задержанному и заявили о намерении провести обыск в рамках уголовного дела. На вопрос, хранится ли у него что-то запрещенное, подозреваемый ответил отрицательно. Затем мужчину вывели на улицу и посадили в машину, пишет «Газета.Ru».

Арестованным по подозрению в шпионаже в пользу СБУ оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко. Ранее он также был мэром курортного поселка Симеиз.

О задержании предполагаемого шпиона стало известно ранее в среду. По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющих государственную тайну. Речь идет о данных в том числе сотрудников органов ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Санкция по ней предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 28 июля, суд в Ростове-на-Дону приговорил двух шпионов к 9 и 10 годам колонии за контрабанду деталей зенитно-ракетных систем С-300 для «Укроборонпрома». Гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян участвовали в контрабанде из РФ на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для С-300. Преступления были предусмотрены ст. 275 «Государственная измена» и ст. 276 «Шпионаж» УК РФ.