Приказ о ликвидации «Центроспаса» отменили

Приказ о ликвидации передового отряда ФГКУ «Центроспас» отменен, он продолжит свое существование. Об этом было заявлено на встрече сотрудников «Центроспас» с руководством МЧС в городе Жуковский 9 ноября.

Отмечается, что врио главы МЧС России Александр Чуприян отменил приказ министерства о ликвидации «Центроспаса», с 1992 года являющегося визитной карточкой ведомства.

6 августа был подписал приказ о ликвидации «Центроспаса» до 31 декабря 2021 года. Вместо него предполагалось создать аналогичное федеральное государственное бюджетное учреждение. Тем же приказом «Центроспас» был преобразован в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России».

Ранее в эфире РЕН ТВ вышел сюжет о череде увольнений в элитном спасательном отряде. Сотрудники рассказывали, что с приходом нового руководства их провоцируют на конфликты, вынуждая уйти. По информации источников, за полгода увольнение коснулось 42 сотрудников.

После выхода сюжета в отряд «Центроспас» прибыла комиссия центрального аппарата МЧС. По имеющейся информации, во время экстренного собрания личному составу «Центроспаса» объяснили, что казенное учреждение не может зарабатывать и премировать своих сотрудников, поскольку всё заработанное идет в федеральный бюджет.

«Центроспас» — структурное подразделение МЧС России, отряд профессиональных спасателей, предназначенный для проведения поисково-спасательных работ любых видов и масштабов.