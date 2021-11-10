Лавров заявил о недружественных шагах НАТО в отношении России и Белоруссии

Лавров заявил о недружественных шагах НАТО в отношении России и Белоруссии

2021-11-10 14:07:48

2021-11-10 14:07:48

2021-11-10 14:07:48

2021-11-10 14:07:48

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