«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Брянской области

На территории Брянской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе ожидается сильная гололедица.

По данным синоптиков, в Брянской области наступает зимнее похолодание. Жители региона уже сообщили о первом снеге 9 ноября. Также в течение недели ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

Утром 10 ноября на дорогах Брянска появилась ледяная «глазурь». В связи с сильной гололедицей водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

«Желтый» уровень опасности будет действовать до вечера 10 ноября.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Московской области стала самой холодной с начала осени. В Сергиевом Посаде похолодало до –7 градусов, в Дубне и Ногинске — до –5 градусов. На московской станции ВДНХ температура опустилась до –2,8 градуса.