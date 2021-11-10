Минобороны России опубликовало кадры полета Ту-22М3 над Белоруссией

Минобороны России в среду, 10 ноября, опубликовало кадры патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе полета самолетов были отработаны элементы взаимодействия с наземными пунктами управления двух государств.

На опубликованных кадрах можно заметить, как Ту-22МЗ взлетает над посадочной полосой, а затем направляется выполнять патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

Полет Ту-22МЗ выполнили ранее в этот день. Уточнялось, что проверка системы Противовоздушной обороны (ПВО) осуществлялась под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи были выполнены полностью.

До этого, 26 октября, дальние бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-27 совершили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Полет авиации продолжался пять часов.

Вместе с тем 4 ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. По словам Путина, интеграционный декрет стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.