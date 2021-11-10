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Ученые в Британии назвали безопасное для сердца время отхода ко сну

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В Великобритании ученые провели исследование и выяснили, что если засыпать в период с 22:00 до 23:00, то снижается риск получить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal — Digital Health.

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Участие в эксперименте приняли 88 тыс. человек, на запястья которых для точности выявления данных были надеты специальные акселерометры, пишет Pravda.Ru. Средний возраст испытуемых составил 61 год. Сотрудники компании Huma Therapeutics вели наблюдения в течение семи дней, фиксируя также физическое состояние и социальное положение наблюдаемых.

«В нашем организме есть внутренние часы, называемые циркадными ритмами, которые помогают регулировать физическое и умственное функционирование. Слишком ранний или поздний отход ко сну может нарушить работу биологических часов, что приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья сердечно-сосудистой системы», — приводит «Ридус» слова автора исследования, доктора Дэвида Плэнса.

Эксперты оценивали здоровье участников испытания за последние шесть лет и выявили развитие сердечно-сосудистых заболеваний у 3,6% человек, пишет НСН.

Исследователи пришли к выводу, что те люди, которые засыпают в полночь или позже, на 25% больше подвержены риску развития болезней сердца и сосудов, чем те, кто ложится спать в период с 22:00 до 23:00, пишет «Москва 24». Сильнее заболеваниям сердца в таком случае подвержены женщины. Среди мужчин риск был высок только для тех, кто засыпал раньше 22:00.

В апреле американский невролог Крис Уинтер рассказал об эффективном способе выспаться. По его словам, для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно на несколько градусов понизить температуру в спальне.

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