Ученые в Британии назвали безопасное для сердца время отхода ко сну

В Великобритании ученые провели исследование и выяснили, что если засыпать в период с 22:00 до 23:00, то снижается риск получить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal — Digital Health.

Участие в эксперименте приняли 88 тыс. человек, на запястья которых для точности выявления данных были надеты специальные акселерометры, пишет Pravda.Ru. Средний возраст испытуемых составил 61 год. Сотрудники компании Huma Therapeutics вели наблюдения в течение семи дней, фиксируя также физическое состояние и социальное положение наблюдаемых.

«В нашем организме есть внутренние часы, называемые циркадными ритмами, которые помогают регулировать физическое и умственное функционирование. Слишком ранний или поздний отход ко сну может нарушить работу биологических часов, что приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья сердечно-сосудистой системы», — приводит «Ридус» слова автора исследования, доктора Дэвида Плэнса.

Эксперты оценивали здоровье участников испытания за последние шесть лет и выявили развитие сердечно-сосудистых заболеваний у 3,6% человек, пишет НСН.

Исследователи пришли к выводу, что те люди, которые засыпают в полночь или позже, на 25% больше подвержены риску развития болезней сердца и сосудов, чем те, кто ложится спать в период с 22:00 до 23:00, пишет «Москва 24». Сильнее заболеваниям сердца в таком случае подвержены женщины. Среди мужчин риск был высок только для тех, кто засыпал раньше 22:00.

В апреле американский невролог Крис Уинтер рассказал об эффективном способе выспаться. По его словам, для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно на несколько градусов понизить температуру в спальне.