Свыше 37 млн рублей направят пострадавшим при пожаре в Оренбурге

Оренбург получит больше 37 млн рублей на оказание финансовой помощи собственникам жилья, пострадавшего в крупном пожаре в августе 2021 года. Средства выделяются по инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

При пожаре в переулке Почтовом 14 августа пострадали 30 семей. С погорельцами велась индивидуальная работа, решались правовые вопросы и вопросы, связанные с восстановлением сгоревших документов. По результатам независимой оценки на финансовую помощь пострадавшим направят свыше 37 млн рублей. Об этом сообщает 56orb.ru.

По факту возгорания в историческом центре Оренбурга, в результате которого сгорели девять зданий, возбуждено уголовное дело. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

Кроме того, выделены средства на расселение аварийных домов на улицах Советской, Кольцевой и Попова, где отмечается угроза обрушения. Здания не вошли ни в одну федеральную и региональную программу.