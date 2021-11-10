Субсидии на размещение онлайн-рекламы получили более 13 тыс. предпринимателей из Москвы

Более 13 тыс. московских предпринимателей стали участниками совместной программы столичного правительства и компании «Яндекс», в рамках которой бизнесмены получили возможность размещать рекламу в сервисах IT-гиганта за 10% от ее стоимости. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что программа была принята в качестве дополнительной меры поддержки на фоне пандемии коронавируса.

«В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники», — цитирует вице-мэра 10 ноября пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа субсидирования стартовала весной этого года и завершилась в конце октября. Право на льготу имели зарегистрированные в столице предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза. Для ее получения нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. На основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы.

Полный список мер поддержки, действующих в Москве, опубликован на специальном сайте для столичных предпринимателей cashback.moscow.business.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее главный принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.