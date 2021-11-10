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Кремль счел неприемлемыми обвинения в причастности Москвы к кризису с мигрантами

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В Кремле считают неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал Москву источником хаоса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию (с беженцами — Ред.)», — заявил на брифинге Песков.

Он добавил, что в Москве внимательно следят за ситуацией и видят в ней признаки надвигающейся гуманитарной катастрофы, поскольку «речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространство Евросоюза».

Ранее в этот день Моравецкий заявил, что текущий ситуация с мигрантами на границе республики может быть частью скоординированного нападения и «войны нового типа». Польский премьер обвинил Москву в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса, пишет «Газета.Ru».

В тот же день пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

Также в среду в Польше сообщили, что за минувшие сутки польские пограничники зарегистрировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Отмечается, что показатель несанкционированных пересечений польской границы за последние 24 часа оказался вдвое больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано примерно 300 таких попыток.

9 ноября две многочисленные группы нелегальных мигрантов перешли границу и пробрались в Польшу из Белоруссии, позднее все беженцы были задержаны.

В тот же день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе с Белоруссией. По утверждению главы веомства, сейчас на границе двух стран находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

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