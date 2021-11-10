Тело водителя нашли в утонувшей машине в Югре

Спасатели вытащили из реки автомобиль с погибшим водителем в Ханты-Мансийском автономном округе. Машина провалилась под лед.

Трагедия произошла вблизи поселка Ямки 4 ноября. По данным правоохранительных органов, мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» выехал на тонкий лед, чтобы пересечь реку Конда. Примерно в 40 м от берега машина провалилась и затонула. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Изначально предполагалось, что в салоне могли находиться пассажиры. Спасатели совместно с сотрудниками полиции определили район поиска автомобиля. В ходе водолазных работ машину удалось найти. В салоне находился только водитель.

В конце августа два человека утонули в автомобиле в Бурятии. Машина «Урал» пересекала горную реку и ушла под воду, пять человек успели спастись.