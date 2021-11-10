NFT-скульптура самого дорогого цифрового художника в мире продана за $29 млн

На завершившихся в Нью-Йорке торгах послевоенным и современным искусством была продана первая NFT-скульптура художника Майка Винкельманна (Beeple) «Человек один». Как и прогнозировали «Известия», сумма почти вдвое превысила эстимейт и составила $28,9 млн.

Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров отметил, что такой успех был закономерен после сенсационной продажи цифрового коллажа «Первые 5000 дней» за $69 млн от Beeple.

«Правда, эффекта новизны, очень важного для рынка IT-искусства, уже нет, поэтому мартовский рекорд не был побит, но сама работа «Человек один» уникальна и гораздо более интересна, чем «Первые 5000 дней». Это и физический высокотехнологичный объект, и целый набор видео, которые еще будут дополняться художником», — пояснил он.

Объект представляет собой монолитный светодиодный параллелепипед, на четырех стенках-экранах которого демонстрируются динамически меняющиеся изображения — антиутопический пейзаж. По нему ритмично шагает похожий на космонавта персонаж. За воспроизведение и смену контента отвечает спрятанный за экранами компьютер, получающий данные случайным образом из созданного художника набора. Доступ к этому массиву данных осуществляется через блокчейн Ethereum.