Источник сообщил о взрыве газа в Симферополе

В многоэтажном доме в Симферополе произошел взрыв газа. Об этом в среду, 10 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, на пятом этаже дома на улице Лермонтова сдетонировала газовоздушная смесь. Стекла здания оказались выбиты, также был поврежден фасад здания.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, 8 ноября, произошел взрыв газа в кафе «Аянят» в городе Актау в Казахстане. В результате взрыва оказались повреждены 11 автомобилей. Здание кафе было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. В больницы города никто не обращался.

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров сообщил, что утечка газа может быть предположительной причиной взрыва. По словам официального представителя МЧС республики Талгата Уали, на момент хлопка заведение было закрыто.