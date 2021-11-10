Вакцину от бешенства для диких зверей доставили в Омскую область

Омская область получила 200 тыс. доз вакцины для диких животных. Препарат в виде брикетов, привлекающих запах хищников, распространят в лесах региона.

По данным управления ветеринарии, в 2021 году в Омской области выявили 24 очага бешенства в 14 районах. В регионе имеются стойкие природные очаги заболевания, которые поддерживаются дикими животными. Основными переносчиками бешенства являются лисы и енотовидные собаки, пишет ИА «Омскрегион».

Брикет с вакциной приманивает животных запахом. Звери раскусывают капсулу с препаратом, после чего у них вырабатывается иммунитет к бешенству.

В рамках федерального мониторинга в регионе осенью были отобраны пробы в Крутинском и Тюкалинском районах. Вирус бешенства выявили у енотовидной собаки в Тюкалинском районе.