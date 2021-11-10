Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России в среду, 10 ноября, выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Кроме того, российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства», — говорится в сообщении ведомства.

Новость дополняется