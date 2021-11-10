Победители конкурса «Навстречу переменам» получат призы от Viasat

Группа компаний Viasat в очередной раз стала партнером ежегодного конкурса «Навстречу переменам», который проводится среди социально-предпринимательских проектов, улучшающих жизнь детей и молодежи. В 2021 году в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России. Победители будут определены 18 ноября.

Цель конкурса «Навстречу переменам» — поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставив им возможность обучения, развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Viasat выступает партнером конкурса не первый год, сотрудничая с фондом поддержки инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: принимает активное участие в организации и подведении итогов. Для трех победителей медиагруппа подготовила специальные призы.

Заявку на конкурс «Навстречу переменам» можно было подать в двух номинациях: «Локальный проект» (импакт-проекты для жителей одного субъекта РФ с населением до 300 тыс. человек) и «Масштабный проект» (импакт-проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию).

Конкурс проводился в несколько этапов. Проекты проходили техническую экспертизу, затем заявки оценивали волонтеры, сотрудники и приглашенные эксперты фонда. Далее прошел цикл очных тренинг-сессий и интервью. А завершится конкурс публичной защитой проектов перед взрослым и детским жюри.

В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из них был отобран 71 проект, после чего при помощи экспертного совета было определено 29 лучших работ. Финалистами стали авторы самых интересных, перспективных и технологичных проектов, посвященных решению проблем детства.

Финалисты конкурса в номинации «Локальный проект»:

Екатерина Дидик (Таганрог), проект «Слеш» — инклюзивная секция и команда чирлидеров;

Анна Чупракова (Вольск), «Путевка в жизнь» — проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений;

Михаил Курганов (Муром), АНО «Ритм» — профориентация подростков через техническое творчество.

Финалисты конкурса в номинации «Масштабный проект»:

Татьяна Кавылина (Санкт-Петербург), проект FitDeaf — фитнес для глухих и слабослышащих людей;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT — сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Жанна Сорока (Москва), Inlife — центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями;

Елена Сорокина (Ульяновск), «Содействие» — движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами;

Александр Родин (Владимир), проект «Доминант» — центр уличных субкультур;

Тимур Маннанов (Учалы), Ассоциация наставников олимпийского движения — помощь в подготовке к олимпиадам детям в отдаленных регионах;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma — система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

Финал конкурса пройдет онлайн 18 ноября в 15:00 по московскому времени. Авторы представят свои проекты конкурсному жюри, после чего будут определены победители в двух номинациях. Они получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей в зависимости от бюджета проекта. Грантовый пул составляет 5 млн рублей. Все 10 финалистов смогут принять участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор».

В состав членов жюри конкурса вошли Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok, Джери Калмис, генеральный директор Lamoda, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Сергей Эмдин, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг». Также проекты оценивает детское жюри.

Посмотреть финальную церемонию может любой желающий, зарегистрировавшись по ссылке.