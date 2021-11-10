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Птицефабрику в Тюменской области закроют до 2022 года из-за гриппа

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Боровскую птицефабрику в Тюменской области закроют до весны 2022 года в связи с вспышкой птичьего гриппа. Соответствующую информацию озвучил заместитель губернатора Владимир Чейметов.

На предприятии уничтожили порядка 4 млн кур. Известно, что поголовье было застраховано. Кроме того, часть ущерба птицефабрика возместит за счет продажи невостребованного кормового зерна. Карантин на птицефабрике действует с 13 октября. По словам Чейметова, производство возобновит свою работу, но в каком формате — пока неясно. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

«Всероссийский институт животноводства проведет аудит птицефабрики (в том числе — в части биологической безопасности) на предмет того, как нам с учетом перспектив развития Тюмени восстановить производство и не допустить повторной вспышки. Аудит планируем провести с ноября по январь 2022 года. По нашим расчетам, первое инкубационное яйцо поступит на фабрику весной 2022 года», — сказал Владимир Чейметов.

Филиал Боровской птицефабрики в Голышмановском районе продолжает работу. На предприятии содержится порядка 400 тыс. птиц.

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