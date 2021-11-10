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Лавров заявил о недружественных шагах НАТО в отношении России и Белоруссии

Лавров: Москва и Минск едины в том, как они будут реагировать на недружественные шаги НАТО
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Власти России и Белоруссии обладают единой позицией касательно ответных шагов на недружественные действия Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, есть серьезные основания полагать, что линия НАТО на сдерживание России и Белоруссии, а также практические действия альянса по приближению военной инфраструктуры к границам стран «отражают долгосрочную стратегию этого военно-политического блока».

«Конечно же, у нас есть абсолютная единая позиция, которую наши президенты излагали неоднократно, о том, как мы будем реагировать на подобного рода абсолютно недружественные и нарушающие все предыдущие договоренности действия», — указал он в ходе пресс-конференции.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. Белорусский лидер подчеркивал, что соседние государства перебросили танки к западным рубежам страны.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 20 октября заявил, что военная угроза, исходящая от западных государств, вынудила Россию и Белоруссию предпринять ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства. Он уточнил, что доктрина призвана координировать действия двух государств, осуществленные в ответ на военные угрозы, а также на политическое и экономическое давление со стороны коллективного Запада.

Глава Минобороны также добавил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада Сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

С 10 по 16 сентября проводились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

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