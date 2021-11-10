В Кремле выразили озабоченность ситуацией на польско-белорусской границе

Россия глубоко озабочена ростом напряженности на белорусско-польской границе из-за ситуации с мигрантами. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация по-прежнему остается крайне напряженной, напряжение нарастает. Мы глубоко озабочены, понимаем всю сложность ситуации, но мы, конечно, считаем, что де-факто проблема с людьми. Несколько тыс. беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, которые требуют убежища в европейских странах, они даже говорят, что не хотят оставаться в Польше, но хотят транзитировать на территорию ЕС», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, налицо надвигающая гуманитарная катастрофа, которая связана с нежеланием европейцев продемонстрировать свои ценности. Он напомнил, что раньше ЕС пускал на свою территорию мигрантов, однако в это раз такого желания у них нет.

«В этом контексте нужно сказать, что мы считаем безответственными и неприемлемыми слова премьера Польши [Матеуша Моравецкого] о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», — добавил он.

Комментируя возможное закрытие границы с стороны Польши, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что подобные решения будут только усложнять ситуацию.

Как рассказал Песков, накануне во время телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что происходит на границе, они обменялись мнениями. Кроме того, он отметил готовность Москвы оказывать помощь Минску.

«Что касается союзных отношений России и Белоруссии они хорошо известны. Россия никогда не скрывала, что в самые сложные моменты она готова и уже оказывает всю необходимую помощь Белоруссии. В первую очередь, конечно, речь идет об экономической помощи, но и всей остальной необходимой», — заявил он.

Накануне в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями Лукашенко. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные обвинения переходят всякие границы.

На следующий день, 10 ноября Варшава направила Минску предупреждение о возможном полном закрытии границы. По словам представителя польского кабмина Петра Мюллера, такой сценарий учитывается, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Лукашенко в свою очередь отметил, что в ЕС работает мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. По его мнению, десятки транзитеров — это немцы и прежде всего поляки, а также украинцы и литовцы. Кроме того, белорусский лидер предупредил, что миграционный кризис при определенных условиях представлять угрозу для России.