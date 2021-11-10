В Кремле исключили продление системы QR-кодов после пандемии

Сохранять QR-коды после окончания пандемии коронавируса не планируется. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — отметил представитель Кремля.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Он также указал, что коллективный иммунитет — это важная составляющая.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться. Он напомнил, что в городе QR-коды введены при посещении музеев, театров.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. Так, с 10 ноября в Мордовии посещать гостиницы и магазины площадью более 150 кв. м, где продаются непродовольственные товары, можно будет только владельцам подтверждающих пройденную вакцинацию от коронавируса QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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