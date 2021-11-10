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Украинский актер рассказал о ранимости Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский тяжело реагирует на критику, поэтому ему запрещали читать комментарии в социальных сетях. Об этом 10 ноября рассказал актер студии «Квартал 95» Юрий Великий.

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«Зеленский — очень ранимый человек. Ему запрещали читать Facebook и прочее», — рассказал Великий, слова которого приводит Telegram-канал PavlovskyNews.

Как добавил Великий, Зеленский сначала читал все комментарии и расстраивался. Актер также высказал мнение, что многие комментаторы не понимают идеи президента Украины и критикуют еще не завершенные дела.

Ранее, 20 октября, украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что падение рейтинга Зеленского может вывести его из политической игры раньше, чем он рассчитывал, — налицо все признаки его скорой «политической смерти».

Загородний привел данные Киевского международного института социологии, который выяснил, что за Зеленского сейчас отдали бы голоса 24,7% избирателей.

Аналитик предположил, что реальное число одобряющих политику Зеленского еще меньше, чем показывают опросы, и едва превышает 21%. А некоторые события, такие как «вакханалии с налоговым законодательством, скандалы с тарифами, безумие вокруг депутатов», только усугубят положение украинского президента на политической арене.

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал 21 октября результаты опроса, согласно которому правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране. «Европейская солидарность» (партия экс-президента Петра Порошенко) получила 13,9% от числа всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором, тогда как «Слуга народа» набрала 13,7 и 15,5% соответственно.

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