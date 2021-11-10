В Кишиневе допустили нехватку денег на выплату долга «Газпрому»

Молдавии может не хватить средств для оплаты исторического долга перед российским «Газпромом». Об этом 10 ноября на пресс-конференции заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По словам топ-менеджера, после аудита будет согласован план по реструктуризации долгов «Газпрому».

«У нас есть конкретный план по выплате долга в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», — добавил Чебан.

3 ноября премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдавии не намерены закрывать долг непризнанной Приднестровской республики компании «Газпром». Вопрос может быть решен только в международном суде.

Долг составляет $7,5 млрд. Приднестровье потребляет больший объем газа, чем Молдавия, и использует его для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, рассказала она. Молдавия платит за электроэнергию, но средства использует администрация Приднестровья, не оплачивая полученный газ.

2 ноября Молдавия погасила задолженность перед российским «Газпромом» за топливо, поступившее в республику в сентябре. Днем ранее вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что подписание с Россией договора о погашении многолетнего долга за газ произойдет в срок до 1 мая 2022 года.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.