В Польше за сутки зафиксировали 599 попыток перехода границы мигрантами со стороны Белоруссии

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пограничной службе страны.

«Было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны девять человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)», — говорится в сообщении.

При этом на территории самой Польши были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из страны, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточнялось, что у всех пострадавших следы применения физического насилия.

9 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе со страной. По утверждению главы ведомства, сейчас на границе двух стран находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии сообщали о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики применили слезоточивый газ.