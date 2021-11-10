В ФРГ рассказали о планируемой политике Шольца в отношениях с Россией

Один из кандидатов на пост канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не будет налаживать с Россией «особые отношения». Об этом в среду, 10 ноября, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.

Как указал автор материала, в 2016 году кандидат в канцлеры в ходе выступления на форуме «Петербургский диалог» заявил о неправдоподобности сценария, при котором у РФ сложились бы хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные отношения с Евросоюзом в целом.

По информации таблоида, Шольц намерен выстраивать внешнюю политику страны в соответствии с «принципом деревенской дискотеки», который подразумевает «танцы с теми, кто в зале». Уточняется, что речь идет о концепции, в которой переговоры сторон характеризуются ясностью и прозрачностью.

По мнению немецкого политолога Юргена Фальтера, вероятный будущий канцлер является «крепким орешком». Специалист отмечает, что курс, который будет избран Шольцем в отношениях с Россией, во многом зависит от позиции его партии.

8 ноября член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступает за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.

21 октября в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с новым правительством Германии. Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты по линии «Петербургского диалога», если новые власти Германии проявят к этому интерес.

Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября. После 16 лет у власти канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в бундестаг, получив 25,7% голосов, тогда как блок ХДС/ХСС набрал 24,1%.

В ЦИК Германии рассказали, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место Свободной демократической партии (СвДП) досталось 92 кресла, «Альтернативу для Германии» представят 83 парламентария.