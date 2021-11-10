Путин поздравил народного артиста РФ Сухорукова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ, актера Виктора Сухорукова. Телеграмма опубликована в среду, 10 ноября, на сайте Кремля.

«Уважаемый Виктор Иванович! Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. <...> Желаю Вам здоровья, вдохновения и новых интересных работ», — указано в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Сухоруков обладает огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом. Эти качества, отметил глава государства, позволяют артисту быть органичным и убедительным в каждой роли, а также добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе.

Виктор Сухоруков снялся более чем в 80 картинах, среди которых «Брат» и «Брат 2», «Бедный, бедный Павел» и «Богиня: как я полюбила», а также сыграл десятки ролей в театре.

Сухоруков получил премию «Ника» за роль Павла I в 2004 году. В марте 2008-го Путин присвоил Сухорукову звание народного артиста РФ. В 2011 году актер был признан исполнителем лучшей мужской роли второго плана в фильме «Овсянки», за которую получил «Золотого орла».