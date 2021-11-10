ФСБ показала видео задержания подозреваемого в шпионаже крымчанина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла шпионскую деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). По ней подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет «Газета.Ru».

24 июня жителя Симферополя задержали по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал для спецслужб страны информацию о полетах российских военных самолетов.

До этого, в конце марта, Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу Украины. По версии следствия, обвиняемая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке секретную информацию.