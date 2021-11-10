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Проект реставрации росписи церкви XIX века разработают в Липецкой области

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Специалисты должны выяснить, как восстановить роспись храма.

Предполагается, что реставрация росписи не должна искажать декоративные свойства живописи и не препятствовать повторным реставрациям. Экспертам необходимо выяснить, как укрепить красочный слой и деструктурированную штукатурку без изменения их паропроницаемости. Об этом сообщает GOROD48. Обследовать храм и составит проект подрядчик должен до октября 2022 года.

Спасская церковь была построена в селе Круглом Данковского района в 1856 году. Здание отличается оригинальной планировкой и объемно-пространственной композицией здания. Стилизация форм древнерусского зодчества свидетельствует о принадлежности церкви к традиции неорусского стиля. Предполагается, что храм был построен на средства помещика Николая Хомякова. На текущий момент купол храма утрачен.

В 2016 году Спасскую церковь включили в подпрограмму «Историческая память» федеральной целевой программы «Культура России». Тогда же был разработан проект реставрации храма. В 2020 году живопись законсервирована.

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