Прокуратура начала проверку после реконструкции сквера в Оренбурге

Прокуратура начала проверку в связи с жалобами на качество реконструкции сквера в Оренбурге. Правоохранительные органы дадут оценку действиям подрядчика и мэрии.

Речь идет о лесопарковой зоне на улице Березка. Первоначальный контракт был заключен на 144,5 млн рублей, однако по инициативе администрации часть работ была исключена. Итоговая сумма сократилась до 115 млн рублей. По словам представителей компании-подрядчика, весь объем не удалось выполнить в связи с тем, что заказчик не провел подготовительные работы.

По данным «Урал56.Ру», в сквере нет велосипедных дорожек и тропинок через лес, не установлены спортивные площадки, нет освещения.

Прокуратура Дзержинского района проверит работу подрядчиков в части исполнения контракта и его сроков. Прокуратура Оренбурга проверит работу сотрудников мэрии на предмет осуществления контроля за реконструкцией сквера.