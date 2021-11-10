Машина с ребенком внутри загорелась в Коми

Автомобиль с маленьким мальчиком внутри загорелся на парковке в Коми, в результате чего ребенок оказался в реанимации. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Возгорание внутри автомобиля марки Toyota Corolla возле магазина по улице Булгаковой в Печоре возникло во вторник, 9 ноября, пишет ТАСС. В момент возгорания внутри машины находился мальчик 2018 года рождения. Ребенка оперативно извлекли из задымленного салона и передали врачам. Он находится в отделении детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, отмечает телеканал «Звезда».

«Ребенок в реанимации для наблюдения. У него небольшой ожог лица, под вопросом ожог верхних дыхательных путей», — прокомментировала ситуацию «360» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми Светлана Коровченко.

В результате произошедшего мальчик получил отравление угарным газом и ожоги. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося, пишет «КП-Сыктывкар». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Возгорание было ликвидировано на площади 1 кв. м. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, отец оставил спящего ребенка в машине на парковке и вышел по делам. Увидев возгорание, мужчина прибежал к автомобилю.

1 ноября в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что женщина оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции. В отношении женщины составили протокол административном правонарушении. Правоохранителям женщина рассказала, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел