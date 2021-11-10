Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве «Спутника Лайт» в России
Происшествия
Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины
Армия
Самолет ВВС США приблизился на 35 км к российской границе
Мир
Корабли ВМС США покинули Батуми, на дождавшись праздника
Мир
Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Политика
Правительство России поддержало законопроект о региональной власти
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Мир
В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере
Мир
Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии

Машина с ребенком внутри загорелась в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль с маленьким мальчиком внутри загорелся на парковке в Коми, в результате чего ребенок оказался в реанимации. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Возгорание внутри автомобиля марки Toyota Corolla возле магазина по улице Булгаковой в Печоре возникло во вторник, 9 ноября, пишет ТАСС. В момент возгорания внутри машины находился мальчик 2018 года рождения. Ребенка оперативно извлекли из задымленного салона и передали врачам. Он находится в отделении детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, отмечает телеканал «Звезда».

«Ребенок в реанимации для наблюдения. У него небольшой ожог лица, под вопросом ожог верхних дыхательных путей», — прокомментировала ситуацию «360» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми Светлана Коровченко.

В результате произошедшего мальчик получил отравление угарным газом и ожоги. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося, пишет «КП-Сыктывкар». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Возгорание было ликвидировано на площади 1 кв. м. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, отец оставил спящего ребенка в машине на парковке и вышел по делам. Увидев возгорание, мужчина прибежал к автомобилю.

1 ноября в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что женщина оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции. В отношении женщины составили протокол административном правонарушении. Правоохранителям женщина рассказала, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021