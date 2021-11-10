Источник рассказал о задержанном за шпионаж в пользу СБУ жителе Ялты

Задержанным по делу о госизмене в Ялте оказался депутат местного горсовета. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, источник в правоохранительных органах.

«Это депутат горсовета Ялты от «Единой России», — сказал собеседник ТАСС, не уточнив при этом, сохраняется ли еще за фигурантом дела депутатский мандат.

О том, что мужчина был задержан и арестован в Крыму, ранее в этот день рассказали в ЦОС РФ. Также опубликовано видео его задержания.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о данных, в том числе, сотрудников органов Федеральной службы безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»).