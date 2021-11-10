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Опубликовано видео задержания жителя Ялты по делу о шпионаже в пользу СБУ

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал в среду, 10 ноября, кадры задержания жителя Ялты, который подозревается в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), в настоящий момент мужчина арестован.

На опубликованном видео можно увидеть, как силовики зашли в дом, где находился подозреваемый в шпионаже.

О том, что мужчина был задержан и арестован в Крыму, ранее в этот день рассказали в ЦОС РФ.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о данных, в том числе, сотрудников органов Федеральной службы безопасности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Согласно санкциям, которые предусматривает данная статья, ему грозит лишение свободы от 12 до 20 лет.

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