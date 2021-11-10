В Совфеде оценили законность введения обязательной вакцинации от COVID-19

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в среду, 10 ноября, заявил, что введение обязательной вакцинации против COVID-19 не является нарушением конституционных прав россиян.

«Конституции это (введение обязательной вакцинации против COVID-19 — Ред.) не противоречит», — приводят «РИА Новости» слова Клишаса.

Сенатор отметил, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона, пишет «Газета.Ru».

9 ноября директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Он отметил, что необходимо приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Работа по призыву граждан к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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