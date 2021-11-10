В 12 регионах России осложнилась ситуация с медицинским кислородом

В 12 регионах России сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток, — это 12 регионов», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Также на заседании министр здравоохранения России подчеркнул, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве.

Кроме того, Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.

Академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета.

Он уточнил, что если возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем, то в таком случае необходимо вакцинировать 70%, а лучше 80% граждан. Тогда, по словам ученого, эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую.

Гинцбург также заявил, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Для того, чтобы избежать новой пандемии, нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, пояснил ученый.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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