Вагоны с рудой опрокинулись на станции в Оренбурге

Три железнодорожных вагона сошли с путей на станции в Оренбурге. Специалисты устанавливают причины происшествия, на месте работает транспортная прокуратура.

Инцидент произошел ночью 10 ноября на станции Оренбург. Три грузовых вагона с рудой сошли с рельсов, два из них опрокинулись. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Движение поездов приостановлено не было, пострадавших при происшествии нет. Специалисты оценивают степень повреждения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Ремонтные работы осуществляет восстановительный поезд.

8 ноября сообщалось о столкновении пассажирского поезда и асфальтоукладчика в Северной Осетии. Водитель спецтехники погиб. В поезде пострадавших нет, состав с рельсов не сошел.