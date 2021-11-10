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Корабли ВМС США покинули Батуми, на дождавшись праздника

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Корабли ВМС США Mount Whitney и Porter покинули порт грузинского города Батуми не дождавшись праздника, который для них приготовили местные жители. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, корреспондент «Известий».

«Военные корабли USS Mount Whitney и USS Porter. Они ушли по-английски, так и не сообщив место своей будущей дислокации», — отметил корреспондент. По его данным, корабли должны были уплыть только вечером, после торжества.

Один из местных жителей в свою очередь высказал предположение, что причиной раннего ухода могла стать штормовая погода.

Корабли Военно-морского флота США прибыли в Батуми 8 ноября. В порт корабли США заходили под национальный американский гимн. Жители Грузии флагман и эсминец встречали лезгинкой и торжественной программой.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 9 ноября заявил, что страна готова оказывать помощь НАТО в вопросах обеспечения безопасности на территории Черного моря. По словам премьера, визит кораблей Mount Whitney и Porter означают усиление стратегических отношений между Грузией и Соединенными Штатами.

В тот же день военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин обратил внимание на то, что Соединенные Штаты изучают систему обороны России в Крыму и готовятся к войне, но они не рискнут перейти к открытым действиям, а ограничатся провокациями. Он добавил, что американцы «пытаются втравить» Украину и Грузию в войну против России, хотя сами не намерены воевать на их стороне.

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