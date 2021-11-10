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Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы

Рифат Жемалетдинов не сыграет в ноябрьских матчах сборной России из-за травмы голени
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы голени. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

«Рифат Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока», — приводит пресс-служба сборной России слова Хайтина.

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Он уточнил, что футболист по согласованию с медицинским штабом «Локомотива» был направлен на дальнейшее лечение в расположение клуба.

Накануне главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что полузащитник московского клуба «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, которые также являются игроками сборной России по футболу, с большой вероятностью не смогут присутствовать на игре национальной сборной против Кипра и Хорватии из-за полученных травм.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Кипра в матче отбора чемпионата мира – 2022. Начало — в 20:00 мск, добавляет «Спорт-Экспресс».

Карпин 1 ноября подчеркнул, что были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным команде. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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