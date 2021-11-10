Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии

Гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии. Об этом сообщили в среду, 10 ноября, польские пограничники.

«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека: гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

В тот же день две большие группы мигрантов прорвались через польскую границу. Также в Сети появились видео, на которых толпа мигрантов проломила ограждение на белорусско-польской границе. Все нелегальные мигранты, которые смогли пробраться через границу в Польшу, были задержаны в среду.

Кроме того, в Погранкомитете Белоруссии сообщили 9 ноября о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

10 ноября Варшава увеличила до 15 тыс. число солдат на границе с Белоруссией. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пояснил, что одна из трудностей в проведении задержаний мигрантов на границе заключается в том, что нарушители двигаются в составе маленьких групп, передвижение которых сложно контролировать.