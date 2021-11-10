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На АвтоВАЗе дали советы по покупке Lada без допоборудования

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Специалисты клиентской службы АвтоВАЗа рассказали 9 ноября изданию «Лада. Онлайн» о том, как приобрести автомобиль Lada без навязанного дополнительного оборудования.

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«Если автомобиль приобретается из наличия у дилера, то он может установить допоборудование и продавать машину с ним. Чтобы приобрести автомобиль в заводской комплектации, необходимо оформить заказ на автомобиль с составлением предварительного договора, в котором будет указана модель, комплектация и цвет интересующего Вас автомобиля, а также ориентировочные сроки поставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный дилер может отказать в заключении предварительного договора, сославшись на возможные потери в случае неисполнения обязательств по поставке выбранной клиентом машины.

28 сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании АвтоВАЗ.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.

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